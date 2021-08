Una silla para Ezequiel: el regalo a un joven con discapacidad de los taxistas que le llevan al médico

Fue toda una sorpresa, para Ezequiel y para su madre Josefina. Uno de esos gestos que no olvidarán en la vida. Una vida que no ha sido fácil, porque la discapacidad de Ezequiel y los pocos recursos económicos de su familia hacen que su día a día sea complicado ya que sufre hidrocefalia y va en silla de ruedas .

Todo empezó con un comentario que le hizo Josefina a Enrique, conductor de un taxi al que considera uno de sus ángeles de la guarda. “En uno de los trayectos en los que nos llevaba Enrique yo le conté que la silla que tenía para asearlo estaba rota. Me la habían donado hacía tiempo y ya estaba muy deteriorada. Estaba agobiada porque no tenía dinero para otra, pero fue solo un comentario para desahogarme”, cuenta Josefina.

Enrique defiende que quienes tienen estos vehículos no son simples conductores: “Solemos ser gente de un perfil que nos gusta ayudar. Porque no solo es llevarlos de un sitio a otro, aunque no somos una ambulancia siempre tienes que echar una mano y acabas involucrándote”. Él lo hizo durante mucho tiempo. Josefina vivía hasta hace poco en un segundo piso sin ascensor. Eso suponía tener que subir cargando con su hijo. “Tenía que subir 21 escaleras, con el niño en brazos”, recuerda Josefina.