La sonrisa forzada de un soldado ucraniano cuando llama a su hijo: "No sé cómo explicarle que a lo mejor papá no vuelve"

Nada más conocer que Rusia había invadido Ucrania, el marido de Roksoliana Dvorakivska (31 años) c ogió las maletas y corriendo regresó desde Madrid a su país para luchar contra las tropas rusas. "Se presentó en el trabajo y pidió el despido voluntario. Decía que no podía dejar así a su patria", asegura Roksoliana a NIUS.

Desde entonces, este ex militar ucraniano de 34 años se prepara en un cuartel de Ternópil, una de las principales ciudades de la zona más occidental del país, todavía no tomada por el Ejército ruso. La idea es moverse en cuanto le llamen para luchar en las zonas más conflictivas donde se está librando esta guerra.

El matrimonio vive en Madrid desde hace once años. Y aquí se han quedado Roksoliana y su hijo de tres. "El primer día no paraba de llorar y el segundo día, todavía lloraba más. Mi marido ha ido a luchar por Ucrania a vida o muerte. Es muy difícil esta situación. No sé cómo explicarle a mi hijo que a lo mejor su padre no va a volver", asegura. "Todos los días se pone a llorar por su padre. Me pregunta: '¿Dónde está mi papá?', y yo le digo que trabajando".