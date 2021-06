150 miembros de la 'Familia Arcoiris' acampan en La Rioja entre la curiosidad vecinal y el peligro de desalojo

Con apenas medio centenar de vecinos el pueblo riojano de Viniegra de Abajo vive estos días entre el asombro y la resignación. “La verdad es que no hacen daño a nadie” , asegura uno de sus paisanos cuando se refiere a la ' Familia Arcoiris' . Sus nuevos y temporales vecinos.

Entre ellos, hay niños

Llegar hasta ellos no es fácil, pero Esther Fernández lo consiguió hace sólo unos días. Su llegada no coincidió con ninguna de las dos comidas diarias, momento en el que estas personas acostumbran a reunirse en círculo, alrededor del fuego, para cantar, bailar y comer "siempre comida vegana" . Calcula que serán unos 150 los miembros de la `Familia´ que han viajado hasta La Rioja, “entre ellos, vi una niña y gente de todas las edades y de todos los lugares: Chile, Israel, Francia, Alemania y España" .

A Esther la recibieron con amabilidad y le explicaron que se mueven con la luna y que "pasan el tiempo entre talleres de botánica, yoga o reiki”. Además, no quisieron despedirse sin prometerle que “cuando nos vayamos dejaremos este sitio como lo encontramos e incluso, mejor” .

Recibieron a la Guardia Civil entre bailes y cánticos

No ha sido la única visita al campamento. Estos días, los acampados también han recibido a la Benemérita "entre bailes y cánticos", como le confesaron a Fernández. Los agentes llegaban con la misma curiosidad que Esther, pero además con varias sanciones para expedir a los presentes por hacer fuego, aparcar de forma indebida (muchos de los participantes han estacionado a unos cuatro kilómetros del lugar), por ocupar espacios no permitidos o incumplir las medidas sanitarias anticovid. Además, no descartan otras medidas como el desalojo, en el caso de que así lo determine el Gobierno de La Rioja.