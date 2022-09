Adopta un perro en China y luego pide un rescate a la dueña: "Paga o lo vendo a la carnicería"

Una vecina de Shenzhen, en China, se ha visto metida en un pesadilla después de dar en adopción a su perro , un labrador de dos años llamado Duobao. Ella puso un anuncio en redes sociales porque no tenía tiempo para cuidar el animal y un hombre respondió ofreciéndose para quedarse con él. Incluso detalló dónde iba a residir con la mascota y prometió enviar vídeos y fotos para ganarse la confianza de la dueña.

Pero dos días después de llevárselo, en vez de mandar imágenes, se puso en contacto con ella para chantajearla, según denuncia la mujer. Amenazó con matar al perro si no le pagaba 5.000 yuanes, unos 725 euros. Aseguraba que había entregado el perro a una carnicería y avisaba de que sólo evitaría su muerte si pagaba esa suma de dinero, según ha informado el periódico de Shanghái The Paper.

La mujer trató de ganar tiempo y se presentó en la dirección donde el hombre aseguró que estaba su vivienda. No encontró más que una casa vacía con algunas jaulas para perro. La Policía contó a la dueña que no era la primera víctima de este tipo de chantaje, pero en las redes sociales la noticia ha generado mucho debate, no sólo por la crueldad del hombre, sino también por la forma en la que ha sido adoptado Duobao, sin ningún tipo de garantía sobre el trato que iba a recibir.