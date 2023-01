El pederasta de Lardero agredió sexualmente al menor antes de asesinarlo

El pequeño Álex, de 9 años, no tuvo ninguna posibilidad de defenderse del pederasta Francisco Javier Almeida ya que este le violó y le estranguló por la espalda en Lardero (La Rioja) en octubre de 2021. Así lo señalan los escritos de acusación a los que ha tenido acceso Abc. La acusación particular sostiene que “Alex no tuvo posibilidad de defensa, dadas las diferencias de altura y peso con su agresor”, y “no tuvo opción real de defensa ni para evitar el ataque ni para pedir auxilio”. El supuesto agresor mide 190 centímetros y el niño 130. La abogada Alicia Redondo, que ejerce también la acusación popular, ha incluido la agravante de abuso de superioridad y la de reincidencia. Cuando ocurrieron los hechos, Almeida estaba en libertad condicional. Había cumplido 22 años de cárcel de los casi 30 a lo que se le había condenado por matar y violar en 1998 a la empleada de una inmobiliaria.