50 terremotos en Laza, un pueblo de Ourense, en una semana: “Es como si un camión pasara por tu lado”

En la carnicería que esta mujer regenta, situada en el centro del pueblo, no se habla de otra cosa. “Se nota cómo se mueve la tierra y, sobre todo, un ruido enorme. Es como si un camión pasara por tu lado en ese momento”, cuenta a NIUS. “Hay algún cliente que se ha asustado al ver cómo se le movían las copas en los armarios”, añade.

Según explica el alcalde del municipio, José Ramón Barreal, no se han detectado desperfectos a causa de los temblores, ni en las viviendas ni en las calles. “Por el momento no hemos detectado ningún tipo de grieta”, sostiene. Tampoco ha habido que lamentar daños personales. “La gente se lo toma con mucha naturalidad. No ha habido ni ataques de pánico ni de ansiedad. Somos gente del rural que sabemos que la tierra tiene estas cosas”, dice, restándole importancia a los movimientos.