Los jóvenes afganos acusados de cometer una violación en Murcia, absueltos entre lágrimas de alegría

Johannes, joven de 21 años residente en Noruega que vino de vacaciones a visitar a sus dos amigos cuando conoció a las hermanas estadounidense en las navidades de 2019 . Sigue sin creerse lo que ha pasado, actualmente está en tratamiento psiquiátrico por culpa de la denunciantes ha perdido sus estudios, su beca, amigos, familiares y campeonatos de kick boxing . "He perdido todo y lo más importante, que es la universidad. Vine aquí dos semanas de vacaciones y no tenía dinero para quedarme aquí más tiempo. Sin la ayuda Iglesia no habría tenido donde comer y dormir".

Indudablemente esta experiencia le ha afectado mucho psicologicamente: "He intentado matarme varias veces, no puedo confiar en nadie, ahora tengo miedo de las chicas porque no puedo confiar en ellas pensando que esto me puede volver a pasar".