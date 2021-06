La abuela de los niños asesinados en Godella: "Mi hija necesitaba ayuda psiquiátrica y solo le dieron ansiolíticos"

Noemí le ha contado al juez que desde el 19 de febrero de 2019 los brotes que sufría se agravaron. "La miraba y no era ella, no era mi hija, era otra persona", ha lamentado. Pidió ayuda a su yerno, Gabriel, el padre de los niños, pero este siempre le decía que a María no le pasaba nada "me decía que era normal". Noemí le ha relatado que en ocasiones que María huía de casa con la pequeña de cinco meses y se pasaban desaparecidas más de 12 horas "Gabriel veía esto normal, ya aparecerá decía", cuenta la madre. Mientras Noemí trataba de localizar a su hija con la Policía en varias ocasiones, Gabriel se mostraba tranquilo, tal y como ha contado.