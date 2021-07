La AEGC será acusación particular a un conductor que embistió a unos agentes

Además, sostiene que "no solo es necesaria una revisión de la Ley de Seguridad Vial para que las penas por estos delitos se endurezcan y los autores no queden en libertad", sino que también, a fin de proteger a las fuerzas policiales, se debe atender "una vieja reclamación" de quienes trabajan en ellas y que consiste en que sean "reconocidos como autoridad y no como agentes de la autoridad, para que cualquier agresión que suframos no quede impune, como ocurre en muchos casos ahora", finaliza la asociación.