Afloran burdeles clandestinos en la milla de oro de Madrid: "Tenemos las manos atadas"

Es un barrio residencial muy tranquilo donde viven famosos como Aitana Sánchez Gijón o Soraya Saéz de Santamaría

"Las chicas que vemos son muy jóvenes y los clientes llaman a nuestras puertas a cualquier hora del día o de la noche", dicen los vecinos

Rocío tiene hasta insomnio. Se acuesta esperando que alguien llame al timbre en plena noche. "Así no se puede vivir”, asegura. "Esto es un barrio de uso exclusivamente residencial donde está prohibido poner negocios y desde hace unos meses hay un par de chalets que han montado dos burdeles clandestinos en los que no paran de llegar clientes a cualquier hora del día y de la noche".

Se trata del barrio de Salamanca de Madrid, en concreto la colonia de Fuente del Berro, una zona tranquila de chalets y viviendas unifamiliares donde residen algunos famosos como Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Soraya Sáez de Santamaría o hasta hace muy pocos meses el actor Richard Gere, al que se le veía pasear por el parque con la máxima tranquilidad.

Es una zona residencial protegida por el Ayuntamiento de Madrid donde entre otras cosas no se puede ni cambiar una valla de la casa, ni poner un negocio. Hay tres colegios en la zona, uno de ellos en la misma calle y una guardería en la siguiente. "Te puedes imaginar el trasiego de niños que hay a las cinco o seis de la tarde, salen de clase, van a al parque y se cruzan con coches y clientes que van al prostíbulo", dice María, otra vecina del barrio.

"Los clientes llegan a cualquier hora, muchos se equivocan de casa y llaman a las nuestras. De noche es peor porque van bebidos y dejan el coche en cualquier lado, en los vados de nuestras casas. La verdad es que el chalet es muy discreto, siempre tiene todas las persianas bajadas pero se ve trasiego de gente que entra y sale. Yo he visto a las chicas, creo que son latinoamericanas, pero lo peor es que son jovencísimas. Demasiado", cuenta María.

"Estamos indefensos"

La Asociación de vecinos está detrás del tema y piensa llegar hasta el final pero se sienten completamente indefensos. Los vecinos han presentado ya 60 denuncias al Ayuntamiento. "La Policía Municipal se pasa por allí, pero no pueden entrar a no ser de que haya constancia de que se está cometiendo una ilegalidad, trata de personas, venta de drogas.... y eso nosotros no podemos demostrarlo", asegura Rocío. La prostitución no es ilegal en España y es competencia de la Policía Nacional.

"No sabemos qué hacer. De momento aquí seguimos noche tras noche con el corazón en un puño”, asegura otra vecina de la calle. La única baza que les queda es que cierren estos clubes porque está prohibido poner un negocio en este barrio residencial. Por eso ahora han denunciado ante la agencia de actividades del Ayuntamiento de Madrid a estos dos clubes. "Si un vecino pone la valla de otro color, viene la Policía inmediatamente a decirle que lo cambie, si hay montada una clínica dental o un despacho de abogados la Policía lo cierra al día siguiente y ahora que les estamos diciendo que hay prostitución y probablemente con menores no están haciendo nada", aseguran desde la Asociación de vecinos.

No es la primera vez que se denuncia la proliferación de prostíbulos clandestinos en los chalets de la zona. La Policía ya denunció el pasado mes de noviembre a los propietarios de un chalet, en la calle Fuente del Berro, donde se practicaba la prostitución. Según fuentes policiales, en esa ocasión fue uno de los vecinos el que avisó de una fiesta en el interior de un chalet y en ese momento estaba prohibido reunirse en las casas en plena pandemia. Cuando llegaron los agentes los responsables de la fiesta les invitaron a entrar y reconocieron que se practicaba la prostitución. En el momento de la intervención había 14 personas en el interior repartidas en nueve habitaciones.

"No tenemos nada que ver, nuestros 'amigos' vienen con cita previa y solo de día"

NIUS ha hablado con uno de los locales denunciados, Placer Madrid, situado en la calle León Bonat y aseguran que ellos no son el problema y que están intentando ayudar a los vecinos. “Nosotras llevamos aquí muchos años trabajando y nunca hemos tenido problemas con los vecinos. Es más, cuando hace ocho meses abrieron el otro chalet abierto 24 horas, los vecinos nos pidieron ayuda. Yo misma he ido a hablar con ellos hasta en tres ocasiones pidiendo ponerme en contacto con los dueños. Cada vez me abría una chica diferente. Le he explicado que esto es un barrio residencial y que no se puede tener actividad las 24 horas. Pero ahí siguen”, explica una de las personas de Placer Madrid.

“No queremos que se nos mezcle con ellos. Nosotras tenemos clientes fijos y estamos solo durante el día. Hace unos años, abrieron otro chalet de chinas 24 horas y también nos encontramos con el mismo problema nos salpicó a nosotros. Ese ya lo han cerrado, pero ahora está abierto otro. Yo creo que las chicas que me atendieron eran brasileñas, pero no estoy segura”. “Nuestros ‘amigos’ saben perfectamente donde estamos nos llaman con cita previa y nos vemos aquí. Ninguno ha llamado a ninguna otra casa. Nosotros no somos el problema”.