Agreden a un taxista en Málaga por no dejar subir a unos clientes con bebidas: "Negro, te mato"

Llegó a España desde Nigeria hace ya 20 años y, desde hace 12, se gana la vida como taxista en Málaga. El pasado domingo confiesa que vivió su peor “pesadilla”, algo de lo que aún no se ha recompuesto. Aquella noche, rozando el reloj las doce, recibió una llamada de aviso de la central para acudir a un servicio. Hasta ese momento todo iba bien.



Al llegar al punto de recogida, le esperaban dos jóvenes que pretendían subir al taxi con bebidas en la mano. Ahí fue cuando todo se torció. “Les dije que para subir tenían que tirarlas”, explica a NIUS el taxista. La respuesta de ellos fue la de amenazar: “Negro, vas a llevarnos si quieres seguir con vida”, asegura que le dijeron.



Relata que uno de ellos le quitó su chaqueta del asiento del copiloto y se la puso. El taxista bajó para recuperarla y en ese momento, supuestamente, recibió el primer golpe. “Me dio un guantazo muy fuerte en el oído”, afirma. Abrió la puerta del coche como pudo y llamó a la central pidiendo ayuda y alertando de que tenía problemas.



“Negro, te mato”, insiste que le repetían mientras le llovían más golpes. Cuenta que lo tiraron al suelo para propinarle patadas por todo el cuerpo, hasta tal punto de que acabó perdiendo temporalmente la consciencia. "La gente gritaba: basta ya”, asegura. Gracias a la intervención de quien pasaba por allí pudo parar la agresión hasta que llegó la policía.



Los dos sospechosos fueron detenidos y, este martes, pasaron a disposición judicial. Ambos quedaron en libertad con cargos y con una orden de alejamiento del taxista.



Mientras, el conductor sigue con el susto en el cuerpo y tratándose de las consecuencias de la brutal paliza. Explica que tiene un oído perforado y ha perdido audición. Aunque lo que más le duele no se ve: “Ahora tengo miedo de salir, por si esa gente me busca y cumple su promesa de matarme”.