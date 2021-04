Alba, de 7 años, salva la vida a su madre inconsciente por una hipoglucemia: “Es nuestro ángel de la guarda”

Alba, a sus siete años, se ha convertido en toda una heroína. La pequeña ha salvado la vida de su madre, Nuria, que sufrió una bajada de azúcar mientras dormía. Eran las 7 de la mañana cuando la pequeña, que dormía junto a ella, notó que se quejaba y emitía sonidos raros . Fue entonces cuando el sensor de glucemia dio la voz de alerta. “Yo no recuerdo nada. Cuando desperté estaba aquí la ambulancia y me habían puesto una vía. Me asusté mucho”, cuenta Nuria a NIUS.

Pero Alba lo tenía todo controlado. Al ver que su madre no respondía, la pequeña hizo lo que siempre le han enseñado sus padres. “Tenia que darle un refresco o agua con azúcar, pero no se despertaba”, nos cuenta la niña. Probó entonces a pedir auxilio través del teléfono móvil que tenía el bloqueo facial. “Intentó ponérmelo en la cara pero al tener los ojos cerrados no funcionaba”, relata su madre. Sin embargo, Alba no perdió la templanza. Vio que en la pantalla salió un SOS y se puso en contacto con el 112.