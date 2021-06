El Ángeles Alvariño pone rumbo a Cádiz y abandona la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno tras un mes de rastreo

Con la ayuda de un sonar de barrido lateral y de un robot no tripulado , la tripulación del Ángeles Alvariño localizó el 10 de junio, a unos 1.000 metros de profundidad, y pudo recuperar el cadáver de la mayor de las niñas, Olivia, dentro de un bolso de deporte lastrado al ancla de la embarcación de su padre.

Los investigadores temen que dadas las corrientes submarinas en la zona "no se puede asegurar que un cuerpo lastrado con un cinturón de buceo no se desplazaría rodando pudiendo llegar a un lugar no determinado y, por tanto, fuera de la capacidad de búsqueda de que disponemos".