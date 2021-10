Un apuñalamiento en un vagón de cercanías en Madrid provoca escenas de tensión en el tren

Según fuentes de la Policía Nacional, poco después del ataque se ha localizado al presunto agresor en un bar de la calle Toledo donde se ha procedido a su detención. La Brigada Provincial de Información se ha hecho cargo de la investigación. Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un ajuste de cuentas , aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Otro usuario de la línea relataba lo ocurrido desde su cuenta de Twitter. "Estaba en la Renfe y han apuñalado a un chaval, estoy bien ya nos bajamos. pero todavía no me creo que haya pasado", comentaba en un mensaje y añadía en otro que no había visto directamente lo sucedido pero que "un montón de gente apareció corriendo hacia el maquinista diciendo que había alguien con un machete". "Todos corrimos hacia delante", aseguraba.