La Archidiócesis de Madrid denuncia las "falsas creencias" que han ocultado los abusos

"En la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia". Este es uno de los puntos más contundentes del vídeo. Afirma, primero, "que no haya denuncias no significa que no haya casos" y, en segundo lugar, recalca que "los casos del pasado son del presente cuando la herida de la víctima sigue abierta e incluso cuando quien abusó haya muerto".