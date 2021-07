Ascienden a 45 los muertos en los disturbios durante las protestas contra el encarcelamiento de Zuma

Naciones Unidas mostró el lunes su "preocupación" por incidentes y pidió a los manifestantes que "no recurran a la violencia", mientras que el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, incidió en que hay "violencia oportunista". "No hay motivos, no hay causas políticas que puedan justificar la destrucción que hemos visto", lamentó.