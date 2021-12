La asesina de Cortegada fue reprendida por una vecina mientras quemaba el cuerpo

Era verano, 24 de agosto de este mismo año cuando Cristina, una mujer de 26 años discreta y reservada, estaba quemando lo que parecían restos de poda en la finca aledaña a su casa, en el municipio orensano de Cortegada. Al ver las llamas, una vecina le recordó que la normativa anti-incendios prohíbe en Galicia realizar este tipo de quemas y que corría un gran riesgo de que el fuego se extendiera. De lo que no se percató la mujer, fue de que el combustible de aquel fuego era el cuerpo, la ropa y algunos enseres personales de José María, un hombre de 53 años que desde hacía escasos días mantenía una relación con Cristina. La mujer le había matado y según la tesis de los investigadores, trataba de hacer desaparecer su cuerpo en ese mismo momento .

Comenzaron así las pesquisas para buscar a una persona desaparecida. Y en esos primeros compases, la Guardia Civil ya puso en foco en Cristina, que aportó una versión que no se sostenía. Según la joven gallega, ella había conocido a José María por internet, el hombre había estado en su casa, pero después de mantener relaciones, el tarraconense se marchó sin dar más explicaciones.

Sobre el papel, la versión parecía tan creíble como cualquier otra. Pero había un detalle que hizo sospechar a los investigadores. Cristina les dijo que José María se había marchado poco después de bajar del avión y pasar unas horas en su casa. Que prácticamente no habían coincidido ya que el asunto no pasó a mayores. Pero no era verdad, ya que los agentes tenían sobre la mesa los datos del terminal móvil del desaparecido, que indicaba que había estado operativo en la zona al menos hasta el día 24 de agosto, fecha en la que los agentes consideran que se produjo la muerte y posterior desaparición de su teléfono móvil.