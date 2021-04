El atún rojo del Estrecho ya era un manjar en la Grecia clásica

Los autores del estudio, elaborado entre Sevilla y Atenas, inciden en que sus resultados permiten afirmar que las almadrabas y la fabricación de conservas no fueron prácticas innovadoras de la Bética romana de hace 2.000 años, sino que ya eran comunes en la zona cinco siglos antes , en la época fenicia, según ha informado la Universidad de Sevilla.

El estudio no permite precisar con exactitud cómo se servía este atún en la taberna de Corinto, y la aparición de restos de escamas parece indicar que se habrían servido filetes desalados en agua fresca y cocinados de formas muy variadas, como en mojama.

Rutas comerciales

Así se concluye en el estudio internacional impulsado por el departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y en el que colaboran la American School of Classical Studies at Athens y el Fitch Laboratory de la British School at Athens.