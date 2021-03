La joven de 19 años que condujo un bus sin control en Lleida: "No sabía frenar, yo solo veía botones"

De hecho, el desmayo del conductor y el pánico del resto de pasajeros no le dieron otra opción y, tras el incidente, no hay que lamentar daños personales. La Guardia Urbana así se lo reconoce: "La valentía de una pasajera ha evitado que ninguna persona haya resultado herida".

Pregunta: Elisabeth, a ojos de tus vecinos te has convertido en una heroína... ¿Cómo pasó todo?

Respuesta: Me subí al autobús de la línea regular que cojo todos los días y chilló una mujer que decía que el conductor se había desmayado sin que nos hubiéramos dado cuenta, por lo que circulaba recto en contra dirección y entramos en una vía muy estrecha. Entonces, antes de que chocáramos, salí corriendo, cogí el volante, le aparté la cabeza y el pie del acelerador y evité chocar con coches que había allí.

R: Por suerte no venían coches de frente ni había nadie, por eso seguí por esa vía durante dos o tres minutos, unos 350 metros según me dicen.

R: ¡No, si ni siquiera tengo carnet de coche! (ríe). Llevo cuatro prácticas y da gracias, ¡pero de algo me han servido!

R: Por la situación, yo solo veía botones y no sabía qué tocar. Algunos tenían el símbolo de emergencia y cuando los apretaba, no hacían nada. Al final, otro conductor de un bus de la misma línea, alertado por los pasajeros que daban golpes en el cristal para avisarlo, se dio cuenta. Paró y, como íbamos tan despacio, pudo pasar por delante y me dio indicaciones desde la ventana para frenar.