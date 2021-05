Un basurero de Granada encuentra 9.000 euros en una bolsa de ropa usada: “He visto de todo, pero dinero nunca”

Hace más treinta años que Juan Miguel Clavero, trabaja en el servicio municipal de limpieza de Granada. Los mismos que lleva diciendo que “encuentra de todo, menos dinero”. O eso pensaba porque, a partir de ahora, este basurero tendrá que dejar de utilizar la manida frase. No solo ha encontrado dinero, si no un auténtico botín: nada menos que 9.000 euros.

“Fue por casualidad. Si la bolsa no se llega a caer, no me doy cuenta y hubiera seguido su camino”, señala. A pesar de la sorpresa, Juan Miguel lo tuvo claro desde el principio. “El dinero no era mío”, dice, tajante. A pesar de que la cantidad era varias veces su sueldo y que, con un préstamo pendiente, le hubiera venido de perlas.