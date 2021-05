'Buscando a Gertrudis': un pueblo de Lleida se une para recuperar a una oca secuestrada

Eran las siete de la tarde, Paquita bajó corriendo las escaleras, pero ya no alcanzó a ver la matricula del coche en el que se la llevaban, ni rastro del vehículo ni de Gertrudis. La familia ha presentado denuncia y Mossos d´Esquadra investiga lo sucedido .

Gertrudis, emblema de Martinet

La noticia no ha pasado desapercibida en la localidad y los vecinos se afanan en encontrar alguna pista que les lleve al coche gris en el que desaparecía el animal . "A Gertrudis la conocía todo el mundo. Desde primera hora de la mañana, paseaba por el pueblo con nosotros y la gente, incluso, se echaba fotos con ella", recuerda Paquita.

Aunque sin feliz desenlace hasta el momento, su propietaria ha recibido algunas llamadas de zonas donde creían haber visto a Gertrudis. La última, una llamada desde un centro de animales en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Hasta allí se desplazó Paquita, pero pudo comprobar que no se trataba de la oca de Martinet.

"Hay que tener técnica para poder coger una oca y llevársela. Sólo espero que no le hagan daño porque esto no tiene ni pies ni cabeza, no sabemos por qué se la han querido llevar", lamenta su dueña, mientras confía en volver a verla correteando por las aceras, convertida en un atractivo más del pueblo.