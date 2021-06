Buscan el cuerpo de Wafaa en una finca propiedad de la familia del presunto asesino en Valencia

Minutos antes de las nueve de la mañana de este jueves, agentes de la Guardia Civil han conducido a David S.O. de 30 años, detenido este miércoles por su presunta implicación en la desaparición de Wafaa Sebbah, la joven argelina de 19 años desaparecida en noviembre de 2019, a una finca familiar para practicar un registro .

Fuentes de la investigación han señalado a NIUS, que el detenido no se ha mostrado colaborador durante el registro y ha sido trasladado de nuevo al cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, a la espera de que se practiquen nuevas diligencias en las próximas horas.

El detenido cuenta con antecedentes por maltrato

Después de año y medio de investigación, la Guardia Civil detuvo este miércoles en la localidad de Carcaixent a David S.O. por su presunta implicación en la desaparición de Wafaa Sebbah.

Una de estas amigas ha explicado a NIUS que David S.O. y Wafaa se conocían y que salían en grupo habitualmente. “Era un chico rallado, igual estaba bien que mal, pero nadie creo que pensara que pueda llegar a hacer algo como lo que dicen. No esperas nunca que un amigo pueda hacerte daño, pero por lo visto no hay que fiarse de nadie”, ha señalado.