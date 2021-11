Buscan desesperadamente a una mujer desaparecida desde el sábado en Sevilla

Después, sobre las 23.00 horas, había quedado con un amigo en un bar y ahí es cuando se le pierde la pista. "Cuando llega a Sevilla saluda a unos conocidos suyos y se marcha hacia donde había quedado con su amigo. Pero nunca llega a encontrarse con él. La única pista que tenemos es la del camarero del bar que nos ha contado que le pidió que no fumara en la terraza y ella se marchó sin más. Desde entonces, no sabemos nada de ella ", explica a NIUS Diario Luis del Olmo , sobrino de la desaparecida .

Eso fue el sábado 6 de noviembre. Aunque la familia no se dio cuenta de que María de la Esperanza Torres había desaparecido hasta el domingo por la mañana cuando no la encontraron en casa. Así lo cuenta su sobrino: "Ella vive en Tomares en una casa grande con mi primo y mi padre, por lo que hay veces que es difícil coincidir en las entradas y salidas. En un primer momento, pensamos que no le había dado tiempo a coger el autobús de vuelta al pueblo y que se había quedado a dormir en Sevilla, pero lo más lógico es que se hubiera quedado en mi casa y no lo hizo", nos cuenta preocupado.