'El caníbal de Ventas', declarado culpable de asesinar y comerse a su madre

No consideran probado en cambio, también por unanimidad, que en el momento del crimen sufriera un brote psicótico, ni que se le puedan aplicar eximentes ni atenuantes, detallan las fuentes.

Argumentos de la defensa

Añadió que no quedó acreditado que el acusado comiera partes de su madre, por lo que no habría profanación de cadáver, y sostuvo que es una persona "enferma" sobre la que no se puede descartar que sufriera un brote psicótico el día del crimen, como había tenido en ocasiones anteriores.