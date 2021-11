Caos e inseguridad a la entrada de los colegios: "Hay que cambiar el chip. No se puede llevar al niño en coche hasta la puerta"

Lo cierto es que la imagen se repite cada día a la hora de la entrada y salida de los colegios. Coches en segunda y tercera fila aparcados, sin respetar las señales de tráfico, subidos en la acera… el descontrol es total. "Los padres, los colegios, pero también las administraciones públicas tienen que cambiar el chip. No se puede llevar al niño hasta la misma aula del colegio, no se puede aparcar encima de la acera, no se puede cruzar por donde no se debe. Los entornos escolares deben estar pensados para los niños y no para los coches o los adultos, como ocurre ahora", asegura a NIUS María Ángeles Miranda, vicepresidente de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil.