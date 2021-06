Carlos, con 61 años y esclerosis múltiple, a un paso del desahucio por una demanda del Obispado de Bilbao

Otro golpe del destino

El destino tenía reservado otro duro golpe a Carlos que sólo siete meses después del fallecimiento de su madre perdía a su hermana por un cáncer . El contrato no había llegado a subrogarse a nombre de ella, aunque el Obispado dice lo contrario. A partir de ese momento, dejaron de cobrarle el alquiler y empezaron a requerirle que abandonara la vivienda .

Admite que la institución eclesiástica le propuso hacer un nuevo contrato actualizado al nuevo mercado aunque, finalmente, no se llegó a materializar. Unos años después le ofrecieron una alternativa habitacional, pero Carlos se vio obligado a rechazarla porque, por su enfermedad, no era factible residir en un tercer piso sin ascensor. En 2020 llegó el aviso de que si no se iba de la casa se procedería por medios judiciales.