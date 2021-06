La carta de Juana Rivas, tras entrar en prisión: “No me voy a rendir nunca. Se lo debo a mis hijos”

Esta madre reconoce que, por muy duro que sea entrar en la cárcel, los momentos más terribles de su vida fueron los que "en numerosas ocasiones" ha narrado y “cuando no tuve más remedio que entregar a mis hijos al Sr. Arcuri. La justicia así me lo exigió”. Critica que, sin embargo, su denuncia por maltrato estuviera “13 meses guardada en un cajón. Para después de 30 meses más, ser archivada sin escucharme siquiera”.



“Tengo fe y esperanza de que el Gobierno me conceda el indulto, y eso me permita seguir luchando por mis hijos y pedir que se le reconozcan sus derechos en Italia. Hemos sufrido mucho, parece ser que nos queda bastante aún, y eso no puede quedar en el olvido”, señala.



Rivas insiste en que no se va a rendir nunca. “Se lo debo a mis hijos. Me lo debo a mí como persona, mujer y madre. Seguiré luchando para que mis hijos tengan algún día una vida más tranquila, aunque hay daños ya irreparables”, lamenta.