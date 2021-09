El caso de la desaparición de Gabby Petito tras un viaje con su novio tiene en vilo a Estados Unidos

La joven de 22 años no volvió de su travesía veraniega de costa a costa con el que es su pareja. Que en su caso sí que ha vuelto a Florida, aunque ahora se niega a colaborar con las autoridades para esclarecer el paradero de la chica.

Pero en el vídeo facilitado por la policía se puede ver a Laundrie confirmando que habían tenido “un pequeño desacuerdo” que les había llevado a terminar agrediéndose mutuamente mientras Petito no puede contener las lágrimas en su conversación con la policía.

Se cree que Petito estuvo en el Parque Nacional Grand Teton en el estado de Wyoming. Y el último mensaje que la familia de la joven recibió desde el móvil de Petito data del 30 de agosto. Pero el abogado de la familia ha manifestado que no creen que el contenido del mismo fuera escrito por ella .

Se trata de una mujer de raza blanca, que mide alrededor de 1,65 metros y pesa 50 kilos, tiene el cabello rubio, los ojos azules y varios tatuajes, incluyendo uno en el dedo y otro en el antebrazo que dice Let it be.