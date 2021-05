Una joven denuncia una agresión sexual en Granada cuando iba camino de clase

La joven ha explicado que caminaba con prisa para llegar a clase y había notado que el agresor, un chico "moreno, joven y de 1,70 metros de altura", la venía siguiendo desde hacía un rato hasta que en un momento dado se puso a su altura. "Me giré para ver quién era, me tocó en el pantalón, por encima, y me puso contra la pared", ha relatado, tras lo que comenzó a forcejear con él.