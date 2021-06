Claudia, embarazada de cinco meses: “Mi ex me atacó con un chuchillo e intentó darme un puñetazo en la tripa"

Al regresar a casa el viernes por la noche Claudia, embarazada de cinco meses, se encontró a su agresor dentro . Era su expareja, con la que había estado dos años, ya no continuaban con su relación , sin embargo, Claudia no había cambiado la cerradura.

Su familia, al ver que no contestaba las llamadas desde hacía días, acudió a la vivienda a ver qué pasaba. Su prima hizo frente al agresor y éste se puso más nervioso. “Cogió un cuchillo y forcejando para defenderme se lo quité y me corté la mano”, recuerda. Y, aunque no le llegó a pegar, intentó “darme un puñetazo en la tripa y yo le suplicaba que no lo hiciera”, asegura.