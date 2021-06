Las claves de la investigación en el caso de las niñas desaparecidas en Tenerife

Los investigadores de la Guardia Civil llevan más de un mes tratando de encontrar alguna pista para dar con el paradero de Tomás Gimeno y sus hijas, Olivia de seis años y Anna de uno, desaparecidos en Tenerife . Reconstruyen todos los movimientos que hizo el hombre ese día. No descartan ninguna hipótesis, aunque con el paso del tiempo la que más tiempo cobra es que el hombre acabó con la vida de las niñas y después se suicidó.

Repasan continuamente cada detalle, aunque de momento no han obtenido ningún indicio concluyente . Por eso centran la búsqueda principalmente en el mar, siguiendo el rastro que dejó su teléfono móvil.

La desaparición

El 27 de abril Gimeno recogió a Anna en casa de su Beatriz, su madre, y a las 18:30 horas fue a recoger a Olivia al campamento La Villa, cerca del Colegio Alemán, en el que estaba escolarizada. No existía un convenio regulador ni sentencia judicial para las visitas de las menores, por lo que se establecían de mutuo acuerdo.

Antes de recoger a sus hijas el hombre de 38 años, había pasado por la Marina de Santa Cruz para comprobar si el motor de su embarcación funcionaba . Fueron en su coche hasta la casa de los abuelos paternos. Una hora después se marcharon a su domicilio en el municipio de Candelaria . Recuerdan que al marcharse empleó un tono que los padres interpretan como de despedida, pero no les indicó a dónde se dirigían.

Los vecinos aseguran que oyeron al padre jugando con las pequeñas aquella tarde. Es una finca muy grande, con columpios en la parcela y tres plantas. Sobre las 21:00 la madre acudió a recoger a las niñas pero no estaban en la casa. Llamó por teléfono a Gimeno , que le contó que habían salido a cenar y que al acabar se las llevaría a su domicilio en Radazul.

En la vivienda recogieron algunos botes con unos líquidos que han analizado, aunque esas muestras no han arrojado ninguna luz en el caso. También un rollo de bolsas de basura que podrían ser las mismas con las que se vio partir a Gimeno en las imágenes grabadas en el puerto de la Marina.

Seis bultos

Con unas cámaras especiales tratan de determinar ahora si esos bultos podrían corresponder a los cuerpos de las niñas e intentan calcular sus medidas y peso aproximados. Una patrullera del Servicio Marítimo del instituto armado dio el alto a Gimeno a las 23:30 cuando regresaba al puerto. Registraron su lancha pensando que podría estar relacionado con el narcotráfico pero no encontraron nada extraño.

Sospechan que en ese intervalo de tiempo pudo arrojar los cuerpos de las niñas al mar. También habló con Beatriz varias veces. Le confesó que no volvería a verlas, ni tampoco a él, que no se preocupara que se iba a encargar bien de las niñas, y que no iba a volver a saber nada más de ellos.