Pedro Agudo, comisario del crimen de Samuel: “No es un homicidio, es la eliminación de un ser humano”

R: Así es, su actuación es fundamental. Pero al estar ilegales en el momento en que ven las primeras sirenas de la Policía Local ya se apartan. Se quedan interesándose por Samuel pero no tienen un papel activo. Y con la segunda patrulla ya desaparecen. Sabíamos que eran esenciales pero no podíamos localizarlos. Tuvimos la suerte de contactar con ellos a través de un compañero, un inspector jefe que me dice que su cuñada es amiga de ellos, que quieren ayudar pero no se atreven por si tomamos medidas contra ellos. Ahí les doy mi palabra de que al contrario, que esa ayuda va a producir que les ayudemos en la parte de documentación y es cuando acuden e identifican a los actuantes y afianzan el relato de hechos.