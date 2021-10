El compañero de celda del presunto asesino de Manuela Chavero pide hablar ante el juez: "Lo hago de corazón"

El destino que tiene en la actualidad es el de cabo de limpieza . Es el responsable de la supervisión de estas labores dentro del módulo y gestiona el trabajo de más de 30 internos, que tiene a su cargo. Él mismo condujo a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta el cadáver de la mujer, que desapareció en Monesterio en julio de 2016. " Me he quitado un peso de encim a", les dijo cuando encontraron sus restos óseos en una finca de La Torrona .

Llevaban cuatro años buscando a la víctima. El joven de 29 años negaba inicialmente su implicación pero acabó reconociendo que tuvo un accidente y ella se golpeó en la cabeza . Estaban dentro de su vivienda, a pocos metros de la de la víctima, a la que al parecer engañó. "Me asusté y enterré su cadáver", relató entonces.

"Lo único que ruego y pido es que por favor me lleven a la declaración sin esposas, ya que no soy un interno conflictivo y por si salgo en la televisión", señala y para terminar apunta: "Lo hago porque me sale del corazón" y pide que se haga justicia.