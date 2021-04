Condenado a 23 años de cárcel por matar con un hacha a su mujer en Sevilla

En la sentencia, fechada el 16 de abril, la Audiencia condena al encausado a 23 años de prisión y el pago de una indemnización de 300.000 euros a dos de sus hijas --la tercera no ha reclamado nada-- por un delito de asesinato, con las agravantes de parentesco y de género y las atenuantes de confesión y de reparación del daño, así como la relacionada con el consumo de alcohol. Esta pena de 23 años coincide con la petición de la Fiscalía, mientras la acusación particular que ejercen las dos citadas hijas reclamaba prisión permanente revisable.

Los hechos

Por ello, la víctima "quiso abandonar la vivienda, impidiéndoselo" el encausado, quien "le cerró la puerta con llave , guardando en cada bolsillo los dos juegos de llaves, que su esposa intentó coger", pero el condenado no se lo permitió, "para demostrarle su dominación y superioridad sobre ella".

ATAQUE A HACHAZOS

Seguidamente, siendo "consciente de lo que hacía y con el propósito de causar la muerte a su esposa", según el relato de hechos probados, el encausado empuñó un hacha de once centímetros de hoja y 42 centímetros de longitud y asestó "multitud" de goles a su pareja "hasta que se cansó y vio que no respiraba" , causándole finalmente la muerte tras provocarle hasta 94 lesiones consistentes en hematomas , erosiones, heridas contusas e inciso-contusas.

La sentencia pone de manifiesto que, "al ver que no respiraba", el investigado subió a la planta principal, "se lavó las manos, cogió su teléfono móvil" y llamó a una de sus hijas, a quien le dijo: "Me parece que he matado a tu madre". Sobre las 17,05 horas, asimismo, el acusado llamó al 112 "comunicando que había matado a su mujer", lo que refirió igualmente a los agentes de la Policía Nacional que se personaron en la vivienda, a quienes "les reconoció ser el autor de los hechos".