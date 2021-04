Controlado, pero no extinguido, el incendio de las naves de Seseña

En declaraciones a los medios, Ruiz Molina ha explicado que, según la evolución de próximas horas se alternará el uso de agua o espuma, con el objetivo de bajar la temperatura de la zona afectada . A primera hora de la mañana se utilizó agua, pero se generó un intenso humo en la A-4, cuyo objetivo era no tener que cortarla.

Controlado, pero no extinguido del todo

Laguna ha explicado que se ha dado por controlado toda vez que no se detecta riesgo de propagación a otras propiedades, si bien ha optado por no dar un plazo en el que el incendio podrá darse por extinguido, ya que el problema es "que la superficie de cubiertas ha colapsado sobre el incendio" .

Ello ha motivado que "hay muchos focos no visibles" y, además, no se tiene acceso con el agua de extinción, por lo que no se puede valorar un tiempo estimado para la extinción.