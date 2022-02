El hallazgo del cadáver de Esther López acrecienta las incógnitas sobre su desaparición

Además, el cuerpo fue hallado "en superficie", tal y como ha informado el coronel de la Guardia Civil, Miguel Recio, que, no obstante, ha subrayado que no es posible saber aún si se colocó "después o estaba ya aquí". Será la autopsia ahora la que determine la causa del fallecimiento .

De momento no hay detenidos . El único arrestado como posible sospechoso hasta ahora ha sido Ramón García, 'el Manitas' , que fue puesto en libertad provisional la semana pasada. Además, se investiga a una segunda persona. "Están garantizados los mejores equipos profesionales y materiales para para el esclarecimiento de los hechos ", ha asegurado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, este sábado en rueda de prensa.

En el relato ofrecido, con algunas contradicciones, Carlos se habría apeado del vehículo para ir a su casa. Después, Óscar y Esther discutieron porque ella quería seguir de fiesta y él no, por lo que finalmente la dejó en las inmediaciones del restaurante, situado a unos cinco kilómetros de Traspinedo. "Me dijo que iba a llamar por teléfono a alguien y que venían a buscarla", insistió Óscar. Desde el momento de la desaparición, el teléfono de Esther dejó de emitir señal.

No obstante, en otra versión aseguraron que, tras estar junto a más gente en el restaurante La Maña, cuando el establecimiento cerró, continuaron la fiesta con unos amigos en casa de Carlos, hijo del propietario del restaurante. Media hora más tarde, él mismo pidió a sus invitados que se marcharan porque al día siguiente tenía que trabajar.

Sus padres, con los que Esther vivía, decidieron denunciar su desaparición cinco días más tarde, el 17 de enero. No era la primera vez que Esther se marchaba de casa y pasaba el fin de semana sin avisarles. No obstante, la Guardia Civil sospechaba que en esta ocasión no era una desaparición voluntaria por lo que se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda, formado por el Seprona, perros adiestrados y, más tarde, drones y buceadores del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), encargados de rastrear el río Duero.