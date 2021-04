Cuatro migrantes detenidos tras una trifulca en el campamento Las Raíces de Tenerife

"Mirad lo que están haciendo. Me llevan desnudo a la calle. Me han sacado de la ducha y me han golpeado", dice un joven magrebí al que se puede ver en un vídeo difundido por las redes sociales por la Asamblea de Migrantes de Tenerife. Cuatro vigilantes de de seguridad le llevan en volandas con las manos a la espalda. Fue entregado a la Policía Nacional.