El cuerpo de Esther López tiene traumatismos internos y pudo estar oculto en una finca

El cuerpo de Esther López no presenta signos de violencia externos aunque sí un fuerte traumatismo interno . No está acreditado que esos golpes puedan haber sido la causa de su muerte.

Todavía no hay un informe preliminar concluyente. Al llegar al Instituto Anatómico Forense, los médicos practicaron un TAC al cadáver, que fue encontrado el sábado por la mañana.

Los investigadores no descartan que haya podido sufrir un accidente , aunque barajan como hipótesis que haya sido víctima de un homicidio. Esther fue con unos amigos a ver un partido de fútbol la noche del 12 de enero, cuando desapareció.

Los investigadores creen que la muerte de Esther se produjo entre las 5:40 y las 6:10 del mismo día de la desaparición. A las 5:40 ella envío un mensaje y no parece haber duda de que fue ella misma quien usó el teléfono en ese momento. A las 6:10, la madre, que se levanta temprano para trabajar en la panadería, la llamó al ver que no había regresado a casa. Esther no respondió a esa llamada.