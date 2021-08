El cuidador de la residencia canina donde han muerto tres perros: "Soy culpable, cometí una negligencia"

El responsable de las instalaciones situadas en El Álamo (Madrid) ha reconocido a NIUS "una falta de previsión ante la ola de calor"

Los dueños de los animales aseguran que sus perros murieron deshidratados al ser abandonados durante días

"Sé que nada de lo que diga puede aliviar el dolor de quienes han perdido a su mascota", confiesa el cuidador

Vecinos del pueblo madrileño de El Álamo han denunciado la muerte de varias de sus mascotas tras dejarlas en la Escuela canina ESGA durante sus vacaciones. Este lunes se congregaban a las puertas de sus instalaciones para exigir respuestas. "No vamos a parar hasta que se haga justicia. No sabemos dónde está el supuesto cuidador. Está desaparecido, pero queremos explicaciones. Los perros no tenían comida ni bebida. Pensar en esta crueldad no tiene nombre", afirmaban ante las cámaras de televisión.

NIUS ha conseguido hablar con el responsable de la residencia donde se han producido los graves hechos, Juan Esteban, que asegura estar muy afectado por lo sucedido. "Cometí una negligencia y tres perros murieron", lamenta. "Reconozco mi culpa y entiendo el dolor de las familias. Sé que nada de lo que diga puede aliviar el sufrimiento de quienes han perdido a su mascota".

Los afectados denunciaron los hechos ante la Guardia Civil de Navalcarnero, que está investigando las circunstancias en las que se produjeron las muertes de los tres perros. Los dueños de los animales aseguran que fueron desantendidos y abandonados y que eso produjo el fallecimiento de los tres animales. Según han explicado "el cuidador no apareció durante días por las instalaciones" y los animales fallecieron por deshidratación.

El responsable de la residencia canina reconoce "una falta de previsión ante la ola de calor" que desembocó en el fatal desenlace. "Allí no hay agua corriente y el camión que nos la suministra para llenar el depósito no venía. Les estuvimos bajando garrafas de agua pero no fue suficiente. Desgraciadamente tres animales acabaron muriendo de un golpe de calor", lamenta. "Al principio pensamos que eran solo dos, pero otro que faltaba y que creíamos que se había escapado apareció también muerto en las instalaciones. Es cierto que con el calor que hizo tendríamos que haberles dedicado más atención", manifiesta.

"He intentado explicárselo en la medida de lo posible a las familias afectadas, pero es difícil porque el tema es muy sensible", dice a NIUS . "Quiero que sepan que no fue intencionado. Yo llevo 23 años dedicándome al mundo del perro, tengo una protectora de animales, ¿cómo iba a dejarlos morir así?", espeta.

Pero para los afectados sus explicaciones no justifican lo sucedido. "Les entiendo, es que no es justificable. Nada va a reconfortar a las personas que han perdido a su mascota. Si yo entregara a mi perro a un profesional para que lo cuidara y me lo entregaran muerto estaría igual de enfadado e indignado que ellos", reconoce Esteban.

Ante lo ocurrido, el cuidador ha decidido cerrar la residencia. "Los perros que quedaban han sido trasladados a otra", relata. "Tal y como están las cosas no quiero echar más leña al fuego. Los ánimos están muy caldeados", admite. "Sé que, quizás, mi testimonio solo va a servir para aumentar el dolor y el problema que he causado".

Conflicto con el Ayuntamiento

El terreno donde se encuentran las instalaciones de ESGA son de propiedad municipal, pero según Esteban él había firmado un acuerdo con el Ayuntamiento y con la empresa Escuela Canina NARUB para cuidar del lugar a cambio de hacer uso del mismo.

El Consistorio, por su parte, defiende que ese acuerdo, que ya ha dado por zanjado, permitía a Esteban dar clases de adiestramiento en el lugar, pero no utilizarlo como residencia, por lo que ha abierto diligencias para depurar responsabilidades respecto a los hechos ocurridos. También ha actuado judicialmente, así como por vía administrativa.