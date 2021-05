Decenas de afectados denuncian a un cerrajero por cobrar hasta 1.500 euros por abrir una puerta

Cuando llegó a casa, Pablo se dio cuenta de que había perdido las llaves . Ese mismo día acababa de saber que iba a ser padre y estaba muy nervioso. Era un sábado de hace un año sobre las 21 horas. Lo primero que se le ocurrió fue entrar en internet y buscar “cerrajero Murcia” . Le apareció el contacto de la empresa VGR Multiservicios de cerrajería SL y llamó. Inmediatamente le atendieron, les contó el problema y cuando pidió el precio del servicio le dijeron que “no puede ser muy caro, dependerá del tipo de puerta o de la cerradura”. Minutos después cuando llegó el cerrajero a su casa, Pablo le insistió en varias ocasiones por el precio de abrir la puerta, pero todo fueron evasivas . “No me lo quería decir. Sacó una radiografía, en un momento abrió la puerta y directamente entró en casa sin mi permiso y se metió en la cocina”, explica Pablo Almiñana.

Fue entonces cuando el cerrajero comenzó a detallarle el precio del servicio. 200 euros por la urgencia, otros tantos por el trabajo y a parte el desplazamiento, en total 480 euros. “Cuando me lo dijo, le comenté que yo no podía pagar esa cantidad y se transformó, pasó de ser una persona agradable a ser agresivo. El guion lo tenía bien aprendido, me sentí intimidado y decidí pagar con la tarjeta en el datáfono que sacó”, cuenta Pablo.