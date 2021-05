Gabriel, el padre del crimen de Godella: "María me dijo, tranquilo, los niños están en tu mente y tu corazón"

Preguntado por la supuesta secta que creía que les perseguía, Gabriel ha asegurado que él no creía en eso. Sobre los presuntos abusos a su hijo ha asegurado que "tuve miedo de que fuera así porque María me contó que una profesora abusaba del niño" , ha contado. También ha negado hacer rituales de purificación con los niños, tal y como asegura la Fiscalía que hacían, así como tampoco se quedaban vigilando por las noches para evitar que la secta les atacara "simplemente me acostaba más tarde" , ha asegurado. Lo que si ha confirmado es el consumo de drogas "fumaba dos o tres porros por la noche" .

"Me decía cosas delirantes", asegura Gabriel. A la mañana siguiente del crimen le pidió hacer el amor "tiene que se antes de que salga el Sol o la Luna", aseguraba. Los niños llevaban horas muertos. Asegura que su mujer le dirigió hacia unos arbustos, al cementerio...y los niños no estaban "entonces vi sangre", asegura. "Le pregunté y me dijo que los había matado", asegura. María le contestó entonces "he abortado dos hijos pero puedo hacerlos renacer".