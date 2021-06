La delincuencia recupera niveles anteriores a la pandemia, según la Guardia Civil

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha afirmado este martes que "desgraciadamente la normalidad ha llegado para la actividad delictiva o criminal, porque estamos situándonos en los niveles que teníamos antes de que llegara la pandemia". En los casos de violencia de género, ha comentado, "no solo se están recuperando, sino que nos tiene preocupados el número de homicidios que llevamos este año".

Preguntada sobre la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil de Almería de la muerte violenta de una mujer joven, de entre 25 y 30 años de edad, en la madrugada del pasado domingo en el municipio de Roquetas de Mar, ha destacado que "no se conoce el autor ni si pudiera tener relación o no con la víctima", de manera que aún no se sabe si se trata de un caso de violencia de género.