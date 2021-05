La madre de una menor abusada, presuntamente, por un masajista: “Se aprovechaba de su inmadurez”

Rosa no se explica cómo el presunto agresor sexual de su hija de 13 años se encuentre en libertad aunque sospecha que “sus más de 15 años como masajista en los dos clubes deportivos más importantes de San Sebastián” han podido influir en la decisión judicial. Rosa fue citada junto a la menor en una comisaria de la Ertzaintza el pasado sábado. Allí se enteró de que una de las amigas de las niñas había denunciado a este profesional y también allí su pequeña le confesó que a ella "le había pasado lo mismo ”.

Según cuenta esta madre, el masajista, de 40 años, aprovechó que las menores eran amigas de su hijastra para ganarse su confianza. “Les decía que con su mensajes les iba a curar la ansiedad y lo que hacía era tocamientos en su partes aprovechando su inmadurez y desconocimiento. Las había incluido en un grupo de WhatsApp. Cuando lo leí no me quedaron dudas”. Rosa describe episodios muy explícitos que la menor describe a su madre y que por respecto a la pequeña y la presunción de inocencia del acusado no se pueden revelar.