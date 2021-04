El padre de las niñas desaparecidas de Tenerife llamó a la madre para decirle que "no las vería más"

La madre de las niñas a las que se busca en Tenerife desde este miércoles denunció ante la Guardia Civil que su expareja la llamó para decirle que no iba a volver a ver ni a sus hijas ni a él, según han informado fuentes de la investigación.

Amenazas anteriores

La mujer ya se había quejado en diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja la había amenazado verbalmente, pero no quiso presentar denuncia. No obstante, los agentes realizaron un seguimiento de oficio y, en marzo, volvieron a preguntarle. La mujer dijo entonces que el episodio de las amenazas de diciembre no se había repetido, han precisado las fuentes.