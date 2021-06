Desarticulada una de las organizaciones criminales más activas dedicada a traficar con cocaína en Málaga

Fusiles de asalto M16a1

Restauración e hípica

En este operativo han participado más de 350 efectivos de distintas especialidades de ambos cuerpos, llevándose a cabo un total de 18 registros, la mayoría de ellos en la localidad malagueña de Marbella, procediéndose en los mismos a la detención de 14 personas y a la intervención de 12 vehículos, contando varios de ellos con sofisticados sistemas de ocultación de armas, dinero y droga. Tras su puesta a disposición judicial, once de ellos han ingresado en prisión.



Durante la investigación, los agentes han constatado que la organización, con el paso de los años, ha ido forjando un importante entramado empresarial con diferentes y variadas líneas de negocio, todo ello con el único fin de blanquear los beneficios obtenidos con el narcotráfico, basándose para ello en la restauración y el sector hípico como principales actividades empresariales.



Esta investigación ha sido dirigida por el Juzgado e Instrucción número 4 de Marbella.