El súper de Barcelona que explotaba a sus trabajadores: régimen de "semiescalvitud" y vigilados por 100 cámaras

La Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo de Cataluña ha desmantelado, en Barcelona, una organización dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en supermercados. A los 86 trabajadores, mayoritariamente de origen pakistaní que se encontraban en situación irregular y no estaban dados de alta en la Seguridad Social, se les imponían condiciones de trabajo de semiesclavitud: jornadas de trabajo sin límite en condiciones insalubres .

Controlados por 100 cámaras de videovigilancia

Las víctimas se encontraban en "situación de vulnerabilidad porque no tenían arraigo social ni familiar y se les sometía a jornadas laborales extremas", explica Trinidad Gómez, Inspectora de la Policía Nacional de Barcelona, que explica a NIUS que los trabajadores no tenían descanso entre jornadas ni semanal y, además, no tenían seguro médico.