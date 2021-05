Denegada una indemnización a un vecino caído a una vía de tren quizá mientras defecaba y "bebido"

La historia tiene largo recorrido y final sorprendente. Todo empezó el verano de 2018. El puente de la carretera SE-4200 de la localidad de Arahal, en Sevilla, estaba en obras y la noche del 21 de julio de ese año un vecino de la localidad se disponía a cruzar ese puente. Pero no lo consiguió, cayó por un barranco desde hasta la vía ferroviaria sobre la que se encontraba el puente . El vecino denunció al ayuntamiento por la mala señalización de las obras que provocó el tropiezo y las posteriores heridas consecuencia de una caída de diez metros de altura. Aseguraba que las farolas se encontraban apagadas, el paso no estaba prohibido y no había señalización específica para las obras. En resumen, pedía una indemnización de casi 900.000 euros.

El Ayuntamiento de Arahal no estaba de acuerdo y no pagó. Así llega esta petición al Consejo Consultivo de Andalucía que ahora, casi tres años después se ha pronunciado... y la historia ha cambiado. En su dictamen, emitido el pasado 25 de marzo y recogido por Europa Press, dice que no se cayó al tropezar, que no estaba cerca de la zona de obras siquiera y aquí llega el giro inesperado... que el vecino demandante al parecer pudo haber saltado el quitamiedos de la carretera para hacer sus necesidades fisiológicas siendo en este momento cuando de modo "fortuito" habría perdido el equilibrio y caído al vacío probablemente "bebido" tras haber consumido alcohol.