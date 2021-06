La despedida de Tomás Gimeno después de lastrar a sus hijas en el mar: "Por fin estaré bien y como quiero"

Se trata de "una muerte violenta con etiología médico-legal" , según el auto del juzgado número 3 de Güímar. Los resultados de los análisis toxicológicos determinarán si su padre, Tomás Gimeno, le suministró algún tipo de fármaco antes de lastrar sus cuerpos al fondo del oceáno, frente al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Para ello deben realizar un vaciado gástrico y analizar el contenido del estómago. La mayor parte de la absorción se produce en las dos primeras horas después de la ingesta, por lo que no tuvieron tiempo de hacer el metabolismo hepático y se podría medir la dosis tóxica.

La barca del hombre fue encontrada a la deriva . Cerca, una sillita para el coche que utilizaba la menor. Sospechan que pudo utilizarla, junto a su cinturón de buceo con plomos para sepultarse con sus hijas, después de autolesionarse. En la embarcación encontraron restos de sangre de Gimeno, que los agentes del servicio marítimo del instituto armado no vieron cuando la inspeccionaron al regresar a puerto

Crimen machista: un plan preconcebido

Según los indicios recabados, Gimeno acabó con la vida de Olivia y de Anna después de ir a despedirse de los abuelos paternos , en su casa de Candelaria. Pero allí no han encontrado sangre ni otros indicios de violencia. Fue un plan preconcebido. Planificó la muerte de sus hijas con tiempo y escogió un lugar alejado y en la intimidad -su propia casa-, el día y la hora, cuando debía entregárselas a su madre y a la que deberían dormirse.

El móvil del crimen fueron los celos , que se desataron a raíz de que la madre de las niñas comenzara una relación con Eric, un ciudadano belga de 60 años con un alto poder adquisitivo . En agosto había nombrado a Beatriz apoderada de su sociedad. Las niñas convivían habitualmente con ella. No había una resolución judicial que determinara el régimen de custodia ni las visitas .

Según figura en el auto, durante su relación Gimeno "mantuvo de forma constante un trato vejatorio y denigrante dirigiéndole a diario comentarios descalificativos, ofensivos y ultrajantes , en particular enforcados a menospreciarla por haber rehecho su vida con una nueva pareja manifestando además de una forma reiterada que no toleraba que compartiera momentos de su vida con sus hijas".

El día del crimen, recogió a Anna con su coche -de alta gama- y fue a recoger a la hija mayor. Estaba con las dos niñas cuando le entregó a su actual pareja un estuche, que contenía 6.200 euros en efectivo y una carta de despedida . Le pidió que no lo abriera hasta la noche pero ella lo hizo para ver el contenido.

Hacía pesca submarina y conocía aquellas profundidades. Sabía que allí sería difícil encontrarlos, aunque no podía imaginar que con medios como el robot submarino con el que cuenta el buque Ángeles Alvariño del Instituto Español de Oceanografía sería posible localizarlos.

A las 21.50 Beatriz le llamó por teléfono y le dijo que ya estaba " fuera de la isla". También "que ya no iba a ver ni a las niñas ni a él, que se iba con ellas y que iba a empezar una nueva vida ".

Había tomado una determinación , lo que se denomina violencia vicaria y que se produce en todos los filicidios. A las 22.30 horas, Tomás volvió a llamar a Beatriz, llegando a decirle que él no podía permitir que sus hijas crecieran sin su padre.

La conclusión es que "la intención que tuvo Tomás no fue sustraerlas de su madre y entorno para llevárselas a un paradero desconocido, si no para darles muerte de forma premeditada y planificada y con el fin de provocar un dolor inhumano en su pareja a la que de forma deliberada buscó dejar en la incertidumbre acerca del destino que habían sufrido sus hijas al ocultar sus cuerpos" y todo ello tras anunciar que no las volvería a ver.