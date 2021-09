Destapado en Cádiz un fraude a la Seguridad Social de más de cuatro millones de euros

Algo, evidentemente, no cuadraba así que, tras recibir la denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, la policía se puso a investigar. Tras las primeras pesquisas, se pudo constatar que el fraude se había realizado a través de un grupo de empresas formado por ocho sociedades a nombre de diferentes testaferros con el fin de ocultar la identidad del verdadero responsable . Testaferros que buscaban personas con escasos conocimientos en la gestión de este tipo de empresas, o familiares desvinculados de los negocios

Hasta hoy. La policía ha detenido a sus presuntos responsables. Seis en Cádiz, uno más en Madrid. Además de responder a esa deuda, se han encontrado indicios de otros presuntos delitos como no dar de alta a trabajadores, exigir más horas de trabajo que las estipuladas en los contratos, no facilitar vacaciones o no pagar los salarios