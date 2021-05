Detenido un conductor novel borracho y drogado por atropellar mortalmente a un peatón

Tras recibir el aviso por un atropello mortal con fuga, se activó, según ha relatado el Ayuntamiento de Cádiz, un dispositivo de búsqueda para controlar las salidas de la ciudad. En un plazo no superior a diez minutos localizaron al supuesto conductor, un joven de 20 años que llevaba la L de conductor novel en el coche y que no viajaba solo en el momento de la detención.